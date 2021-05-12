Названы блюда, которые точно нужно попробовать в Крыму и Краснодарском крае

Специалисты рассказали, какие блюда важно попробовать в Крыму и Краснодарском крае. Так в ресторанах национальной кухни Симферополя, Алушты и Ялты нужно отведать сочный мясной лагман, написало ИА Nation News.

Его готовят по рецепту крымских татар в казане. Блюдо получается ароматным и в меру жирным. Еще одно местное лакомство — маленькие крымские пельмени, которые называются юфахаш. Их лепят с фаршем из баранины и яйца. В столовой ложке может уместиться пять пельменей. Также издавна ценятся крымские вина. Самым знаменитым заводом является ялтинская «Массандра». Еще туристам предлагают съесть местные устрицы.

Как отметили специалисты, кубанская кухня включает в себя кулинарные традиции народов Европы и Азии. Рыбный промысел был важной составляющей казачьей экономики, а рыба — одно из ключевых блюд на казачьем столе. Гостям Кубани нужно попробовать кефаль и пеленгас. Особый вкус имеет лобан — самая большая и жирная рыба из кефалевых.

Кроме этого, туристов приятно порадует вкус и качество краснодарских сыров и элитного чая, среди которых желтый, красный и белый сорта.