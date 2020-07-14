Вино не пьют более половины россиян

Доля тех, кто не пьет вино, максимальна в возрастной группе от 25 до 34 лет и составляет 61%. Далее идут опрошенные старше 60 лет — 59%.

Каждый четвертый россиянин (24%) предпочитает красное вино, каждый десятый (11%) — белое. Столько же (10%) заявили, что любят разные напитки или не имеют определенных предпочтений. Розовое вино выбрал лишь один из ста опрошенных.

Среди тех, кто иногда употребляет вина, большинство выбирают полусладкое (46%, из них 52% женщин и 39% мужчин), еще треть — сухое (30%, из которых 27% женщин, 35% мужчин).

Тихие вина любят 42% россиян, игристые — 19%, еще треть (32%) употребляет разные алкогольные напитки.

Всероссийский опрос проводился 2 июля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Респондентов опрашивали по телефону, используя случайную выборку.

Ранее опрос «Ромира» показал, что каждый пятый россиянин боится конкуренции с роботами на работе.