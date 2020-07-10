Каждый пятый россиянин испугался конкуренции с роботами на работе

В ближайшие пять лет россиян на работе могут заменить роботами или компьютерами. Этого опасаются 20% жителей страны. В США и Великобритании люди придерживаются аналогичного мнения.

Исследование на эту тему провели специалисты холдинга «Ромир» и международного сообщества исследовательских компаний GlobalNR, сообщил ТАСС.

Показатель в России вышел одним из самых низких в мире: замены на роботов боится каждый пятый соотечественник. В США допускают такую возможность 20% американцев. Еще столько же британцев допускают, что вместо них будут работать роботы и компьютеры. В Германии подобного мнения придерживаются 11%.

Исследование показало, что в 10 странах 46% опрошенных уверены, что останутся при своей работе в ближайшем будущем. С ними не согласны 29% респондентов. Чаще остальных такое мнение высказывали в Индии — 61%.

В «Ромире» полагают, что искусственный интеллект не заменит человека на рабочем месте. Роботов президент холдинга Андрей Милехин назвал «лишь средством улучшения качества жизни».