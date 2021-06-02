Вильфанд посоветовал россиянам носить сомбреро

Во время жары нужно обязательно носить шляпу с полями. Например, сомбреро. Об этом рассказал научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.

«Есть рекомендации ВОЗ: «Если увидите прогноз индекса больше шести, нужно носить широкополую шляпу сомбреро. У нас не носят сомбреро, но, может, имеет смысл для своего здоровья приобрести такую шляпу, особенно детей предохранять от ожога», — передало РИА «Новости» его слова.

При этом синоптик посоветовал россиянам не показываться на солнце в период с 09:00 до 14:00 часов, если ультрафиолетовый индекс превышает шесть пунктов. На сайте Росгидромета этот показатель всегда можно оперативно отследить.

При этом на курортах с солнцем все гораздо серьезнее. Вильфанд подчеркнул, что еще 10 лет назад отдыхающие на юге не обращали внимание на понятие «вредный ультрафиолет». Сейчас во всех развитых странах ультрафиолетовый индекс сообщается вместе с обычным прогнозом погоды.

Косметолог и дерматовенеролог Людмила Швецова ранее предупредила, что перед отпуском нельзя делать лазерную шлифовку кожи на лице или теле, также лучше не удалять новообразования и делать химические пилинги.