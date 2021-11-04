Сильный туман вновь придет в Москву
Комплекс городского хозяйства столицы: плотный туман придет в Москву вместе с сильным ветром 5 ноября
В Москве в ночь на 5 ноября и до 09:00 ожидается потный туман с видимостью 200-500 метров. Кроме того, «желтый» уровень опасности объявлен в столице из-за сильного ветра. Порывы будут достигать 17 метров в секунду.
Столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале попросил автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными.
«В ночные часы и до 09:00 пятого ноября в столице местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Просим автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дороге», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, в столицу придет сильный ветер. Об этом газете «Вечерняя Москва» сообщили в Гидрометцентре России. из-за него в Москве ввели «желтый» уровень опасности — предупреждение будет действовать с 12:00 5 ноября до 12:00 7 ноября.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что причиной столь длительного тумана в Москве стали антициклон и безветренная погода.
«Причина в антициклоне, который способствует возникновению тумана, штилевая погода, нет ветра, поэтому антициклон очень медленно отступает и давление быстро не падает», — сказал Вильфанд.
Ранее он сообщал, что столицу накрыл не туман, а конденсированная влага.