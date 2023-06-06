Криминал 06 июня 2023, 13:10 Владельца «Википедии» оштрафовали за отказ удалить статью про полк «Азов» Суд оштрафовал владельца «Википедии» на 3 млн рублей за отказ удалить статью об «Азове»

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Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, владеющую русскоязычной «Википедией», за отказ убрать статью про украинский националистический полк «Азов»*. Ответчика обязали выплатить три миллиона рублей.

В представленных в суде материалах дела указали, что Роскомнадзор нашел на «Википедии» статью об «Азове»* и потребовал ее удалить. Однако публикация так и осталась в онлайн-энциклопедии. Регулятор составил в отношении Wikimedia Foundation протокол об административном правонарушении, а после передал его в суд.

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Решение по делу огласил судья Тимур Вахрамеев. Владельца «Википедии» признали виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. По ней привлекают к ответственности владельцев интернет-ресурсов за оставление в Сети информации, которую российский закон обязывает удалять. Статья предусматривает штраф для юрлиц в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Представитель Wikimedia Foundation Александр Ганзер выступил с требованием прекратить дело в отношении компании. По его словам, организацию не предупредили о судебном заседании надлежащим образом. Кроме того, Ганзер заявил, что Wikimedia Foundation нельзя привлечь к административной ответственности в России, поскольку компания зарегистрирована в США.

Ранее владелец «Википедии» подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Wikimedia Foundation попросила признать незаконными уведомления Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации в онлайн-энциклопедии и требования Генеральной прокуратуры по ограничению доступа к публикациям. Заседания по искам назначили на 10 июля.

* Запрещенная в России террористическая организация.