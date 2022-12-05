Общество 05 декабря 2022, 22:49 «Литрес» снимет с продажи книги с ЛГБТ-пропагандой «Литрес» обратился к издательствам и авторам с просьбой проверить книги на ЛГБТ-пропаганду Pxhere

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«Литрес» снимет с продажи книги, в которых подтвердится наличие ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

В сообщении пресс-служба ссылалась на директора департамента по развитию контента группы компаний «Литрес» Евгения Селиванова.

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«Несмотря на то, что по-прежнему нет четких критериев по определению того, какие книги попадают под действие закона о пропаганде ЛГБТ, а какие — нет, все консультации с юристами мы уже провели, подготовлен план в соответствии с их рекомендациями», — привела пресс-служба слова Селиванова.

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Там также отметили, что сервис находится на связи с издательствами и авторами, чьи книги потенциально могут попасть под действие закона. «Литрес» уже попросил издательства и авторов проверить свои произведения.

«Все книги, по которым правообладатели подтвердят наличие ЛГБТ-пропаганды, будут сняты с продажи единовременно», — указали в пресс-службе.

Также сервис самостоятельно анализирует книги, некоторые произведения недоступны для покупки. Авторам, в чьих произведениях может быть пропаганда ЛГБТ, предлагается изменить текст. Это делается для того, чтобы после доработок и последующей модерации книгу можно было вернуть в продажу.

В России 5 декабря вступил в силу закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Роскомнадзор займется мониторингом на предмет выявления подпадающих под закон сообщений в интернете.