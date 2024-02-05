Общество 05 февраля 2024, 17:49 Видео с сексом на барной стойке в Новосибирске назвали провокацией РЕН ТВ: владелец бара в Новосибирске назвал провокацией видео с сексом на стойке Unsplash

Читать 360tv в

Скандальные кадры с сексом на барной стойке являются провокацией и попыткой опорочить питейное заведение Nebar в Новосибирске. Об этом РЕН ТВ заявил управляющий баром Андрей Архипов.

Он назвал ложью видео, на котором мужчина занимается сексом с девушкой на глазах у гостей. Архипов пояснил, что до публикации ролика руководству заведения поступили угрозы со стороны мужчины, который представился «будущим мэром Новосибирска».

Реклама

Управляющий Nebar добавил, что в опубликованных скандальных записях нет маркировки даты, и нельзя точно определить, где сняли видео. По его мнению, недоброжелатели распространили кадры, чтобы скомпрометировать заведение.

«Со своей стороны мы уже провели работу с персоналом, чтобы поведение отдельных гостей не явилось поводом для очередной провокации со стороны лже-активистов», — рассказал Архипов.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о скандальном танце полуобнаженной девушки в клубе «Пандора» в Великом Новгороде. На мероприятии 20 января в присутствии несовершеннолетних проходили откровенные конкурсы.