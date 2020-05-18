Видео: пухляш из клипа Little Big станцевал с Полиной Гагариной
В этом году Little Big должны были представить Россию на песенном конкурсе Евровидение, однако мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.
На своей странице в Instagram Гагарина опубликовала видеоролик с танцем. Вместе с ней перед публикой появился и Красилов.
«Наш непредсказуемый мир! Кто бы подумал, что Евровидение 2020 мы проведем так!» — подписала публикацию артистка.
По мнению Полины Гагариной, группа Little Big состоит из «талантливых, остроумных, оригинальных» людей.
«Ребята, желаю вам написать еще один хит для следующего года, поехать, влюбить в себя всех окончательно и обязательно победить, с мы пока с Димой Красиловым потанцуем», — добавила знаменитость.
Ранее Дмитрий Красилов оказался в рейтинге журнала Forbes. Читатели издания посчитали его одним из 30 наиболее перспективных россиян до 30 лет.