«Пухляш» из Little Big оказался в рейтинге Forbes

Журнал Forbes включил танцора из клипа Little Big Дмитрия Красилова в свой рейтинг. Читатели издания назвали его одним из 30 самых перспективных россиян до 30 лет.

«На сайте Forbes завершилось голосование читателей за номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет», — сказано в сообщении.

Теперь на основании результатов голосования эксперты составят финальный рейтинг, который опубликуют во второй половине мая. Наибольшее число голосов в категории «Искусство» у актера Никиты Кукушкина. Он получил 16,6% симпатий читателей.

Красилов оказался на втором месте, набрав 12,1%. Ему удалось обойти призера международных конкурсов по композиции и фортепиано Соню Белоусову, получившую 11,8% голосов.

Дмитрий Красилов стал популярным после своего танца в клипе группы Little Big. Исполнители должны были поехать на Евровидение-2020 с песней Uno, но конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. После выхода клипа танцора стали называть «пухляшом». Сам Красилов признавался, что ничуть не обижается.