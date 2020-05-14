Вид на жительство предложили давать за покупку недвижимости в России

Минэкономразвития предложило новый способ привлечения инвестиций. В министерстве уже разработали законопроект, согласно которому иностранцам будут давать вид на жительство за покупку недвижимости в России.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития, иностранный бизнес отнесется позитивно к возможности жить в России. В министерстве добавили, что иностранные инвестиции способствуют ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики.

«В связи с этим Минэкономразвития России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы получения иностранными гражданами вида на жительство в РФ по экономическим основаниям», — рассказали изданию в пресс-службе.

Никаких критериев недвижимости пока не установили. С ними будет разбираться правительство. Подобная практика существует во многих странах мира. Помимо покупки недвижимости, среди условий встречаются открытие бизнеса или оформление банковского депозита.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российского гражданства. Теперь иностранцы смогут подать заявление без обращений об отказе от уже имеющегося гражданства.