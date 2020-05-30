«Везде просто игнор»: клиенты Рокетбанка пожаловались, что не могут вывести деньги и закрыть счета

Клиенты виртуального Рокетбанка столкнулись с трудностями: перед повышением тарифов они не могут закрыть счета и забрать свои деньги. Приложение не работает, а служба поддержки не отвечает.

Возмущенные клиенты финансовой организации оставили свои жалобы на сайте Banki.ru. После объявления о повышении тарифов перед закрытием банка люди захотели с ним расстаться, но не тут-то было.

«Когда сообщили о том, что повышают годовое обслуживание, то я решил отказаться от банка, но при этом мне должна была прийти зарплата. Она пришла, и я хотел бы уже ее перекинуть, но не могу, мне нигде не отвечают, везде просто игнор. Я хочу просто забрать свои деньги и закрыть счет, но это невозможно», — пишет один из клиентов Рокетбанка.

Владелец банка группа QIWI признала, что с обслуживанием уходящих клиентов есть сложности.

«Скорость обработки заявок снизилась из-за значительно возросшей нагрузки на отдел клиентской поддержки», — рассказал РБК представитель QIWI.

Собеседник добавил, что банк не будет брать деньги за обслуживание клиентов, которые подали заявления на закрытие счетов до повышения тарифов 1 июня, но не смогли этого сделать.

Рокетбанк запустили в 2013 году в партнерстве с банком «Интеркоммерц». Через три года его выкупил банк «Открытие», а в августе 2017 года его активы приобрела группа QIWI, которая свернет бизнес Рокетбанка до конца года.