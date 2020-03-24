«Рокетбанк» закроют

C 24 марта завершена выдача новых карт «Рокетбанка». Программа лояльности клиентов также будет остановлена. Кроме того, планируется повысить тарифы и сократить штат. Все эти меры приведут к тому, что клиенты уйдут в другие банки, и тогда проект можно будет закрыть к концу 2020 года. Об этом сообщили в Qiwi.

«Мы исследовали потенциальную частичную или полную продажу „Рокетбанка“. Мы не смогли найти подходящего покупателя и в результате совет директоров принял решение свернуть деятельность „Рокетбанка“», — говорится в сообщении Qiwi.

«Рокетбанк» был основан в 2013 году. Его создатели строили как простой для пользователя банковский сервис, а операции с деньгами проводились на инфраструктуре банка-партнера. За время работы с Qiwi «Рокетбанк» запустил новое приложение с хранилищем документов и начал работать с самозанятыми.

Но потери компании росли, и за первое полугодие 2019 года убыток «Рокетбанка» составил около 1 миллиарда рублей.

Клиенты «Рокетбанка» уже сталкивались с проблемами. В апреле 2019 года они не могли снять наличные с карт. Банк тогда снизил лимит на выдачу кэша, причем владельцев карты заранее не предупредили.