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    21 июля 2022, 15:41

    Ветеринары прибыли в Диксон для спасения белого медведя с банкой в пасти

    Наза Салех Захи

    Ветеринары прилетели в поселок Диксон в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, чтобы оказать помощь белому медведю. У него в пасти застряла банка из-под сгущенки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

    Сейчас хищника высматривают с вертолета.

    Ранее сообщалось, что местные жители вызвали на помощь специалистов из Московского зоопарка.

    Накануне белый медведь сам пришел к людям за помощью. Они заметили, что у него в пасти торчит консервная банка из-под сгущенки. Вероятно, он нашел ее, когда копался в мусоре в поисках еды. Сколько именно дней косолапый ходил с банкой, неизвестно. Однако позже медведь ушел от жителей, начались его поиски.