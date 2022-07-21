Ветеринары прибыли в Диксон для спасения белого медведя с банкой в пасти

Ветеринары прилетели в поселок Диксон в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, чтобы оказать помощь белому медведю. У него в пасти застряла банка из-под сгущенки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Сейчас хищника высматривают с вертолета.

Ранее сообщалось, что местные жители вызвали на помощь специалистов из Московского зоопарка.

Накануне белый медведь сам пришел к людям за помощью. Они заметили, что у него в пасти торчит консервная банка из-под сгущенки. Вероятно, он нашел ее, когда копался в мусоре в поисках еды. Сколько именно дней косолапый ходил с банкой, неизвестно. Однако позже медведь ушел от жителей, начались его поиски.