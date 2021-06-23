Ветеринарный врач объяснил, как помочь животным пережить жару

Жара в Москве и Подмосковье стоит уже несколько дней. Такую погоду тяжело переживает не только люди, но и животные. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с «360» дал советы о том, как сделать жизнь домашнего питомца легче во время жары.

Нельзя оставлять клетки с мышами, крысами или хомяками под палящим солнцем.

«Скорректировать время прогулок. Это пораньше утром или попозже», — такой совет дал ветеринар, говоря о собаках.

Во время прогулки нужно иметь при себе бутылку с водой и миску, чтобы животное могло попить в любое время. Лучше гулять без намордника, где это возможно.

«При нагреве собака, которая испытывает повышение температуры тела в результате внешних воздействий, тепла, например, она открывает рот, высовывает язык и таким образом эвакуирует излишек тепла из своего организма. Намордник может этому помешать», — подчеркнул специалист.

Лучше гулять в тени или около нее. Шерсть защищает собаку не только от переохлаждения, но и от перегрева.

«Зависит от размера животного, окраски шерсти. Колтуны совершенно недопустимы в жару», — добавил Шеляков.

По его словам, кошек нельзя в жару запирать в клетке. Если человек оставляет кошку одну дома, то нужно оставить ей приток свежего воздуха. При этом на окнах должны быть специальные сетки. Также должен быть неограниченный запас воды и возможность свободного перемещения.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жара отступит только в начале следующей недели. Уже несколько дней подряд в московском регионе столбики термометров показывают больше +30 градусов.