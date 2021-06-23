«Набраться терпения и выживать»: метеоролог рассказал, когда закончится жара

Аномальная жара в Москве продлится еще несколько дней. Об этом «Ридусу» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, жара отступит только в начале следующей недели. Он предупредил о возможных скачках атмосферного давления.

«Жара в столице спадет не раньше 28 июня. Ближайшие пять суток температура в Москве будет держаться на таком же уровне: от +31 градусов до +36 градусов. Только в понедельник 28 июня начнет проскальзывать холодный фронт, и он понизит температуру до +23…+28 градусов. Но это все равно выше климатической нормы. Станет дышать свежей и дожди пойдут с грозами и ливнями. Атмосфера может выстрелить так, что мало не покажется. Можем получить жестокие сюрпризы от природы после такой жары. Но это только на следующей неделе, а на ближайшие пять суток нужно набраться терпения и выживать, потому что температура за гранью», — сказал Тишковец.

Метеоролог отметил, что такая погода является рекордной за многие годы.

«Вчера побит температурный рекорд по жаре 1917 года. Сегодня, у меня нет сомнений, мы побьем еще один рекорд — 1948 года. Ожидаемая температура воздуха в Москве до +34…+36 градусов, а рекорд в 1948 году у нас был +33,6 градуса. Тоже самое произойдет и завтра, тоже рекорд до +35 градусов. В общем, рекорд за рекордом будет до конца недели», — заключил он.