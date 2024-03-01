Общество 01 марта 2024, 14:26 Ветеринар назвала самые популярные породы кошек Ветеринар Гольнева: чаще всего россияне заводят мейн-кунов и хайленд-фолдов Freepik

Читать 360tv в

Мейн-куны и хайленд-фолды оказались одними из самых популярных пород кошек среди россиян. Об этом сообщила ветеринарный врач сети ветклиник «Василек» Татьяна Гольнева в беседе с РИАМО.

«Мейн-куны по-прежнему являются популярными. Также сейчас набирает популярность хайленд-фолд — это порода британских длинношерстных. Они отличаются от стандартных вислоухих кошек своей длинной шерстью и красотой. При этом шерсть их требует ухода. Также продолжают набирать популярность рэгдоллы — кошки-куклы, знаменитые своим ласковым характером», — заявила ветеринар.

Реклама

Прежде чем купить породистую кошку, стоит ознакомиться с особенностями поведения питомца, предупредила специалист. Так, если человек решил завести бенгала, то они нужно понимать, что это очень активные кошки, которые будут бегать и вести активный образ жизни.

Рэгдолы славятся своей добротой и ориентированностью на человека. При этом британцы или шотландцы не особо ласковые и часто живут своей жизнью.

Ранее ветеринар Андрей Руденко посоветовал кормить кошек промышленным кормом.