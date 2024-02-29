Общество 29 февраля 2024, 13:27 Ветеринар Руденко посоветовал кормить кошек промышленным кормом

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Чтобы сохранить здоровье кошки и обеспечить ей полноценный рацион, лучше покупать ей промышленный корм. Об этом Life.ru рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета «Росбиотех» Андрей Руденко.

Он объяснил, что они уже полностью сбалансированы и содержат все необходимые для животного полезные вещества. Если же человек предпочитает для питомца натуральный рацион, то он обязательно должен включать в себя мясо.

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«Что касается натурального корма для кошек, то важно помнить, что это облигатные (строго плотоядные) хищники, то есть основой их рациона должно быть мясо», — рассказал ветеринар.

Он также напомнил, что при натуральном корме также нужно добавлять таурин. Это вещество поможет поддержать работу печени и сердца, добавил RT.

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