Ветеранов ВОВ пригласили на парад Победы в Петербург, несмотря на ограничения

В Санкт-Петербург на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пригласили 200 ветеранов. Старшему из них более 100 лет. Об этом сообщил замглавы городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игорь Любченко.

«Трибуна на [Дворцовой площади] рассчитана на 1 450 посадочных мест, будут приглашены 720 человек, из них 200 ветеранов войны. Рассадка на трибуне будет осуществлена в шахматном порядке», — цитирует его слова ТАСС.

Власти пообещали соблюсти на параде 24 июня все санитарные правила и требования из-за ситуации с коронавирусом. Всем гостям будут выдавать маски и перчатки.

Некоторые российские регионы отказались не только от гостей на мероприятиях 24 июня, но и от самого парада — из-за сложной эпидситуации. Об этом сообщал «Царьград».

Ранее Минобороны заявило, что в России нет цели провести мероприятия во что бы то ни стало — каждый регион принимает решение самостоятельно, в зависимости от статистики по коронавирусу.

Пока мероприятия намечены в 28 российских городах. В 14 регионах парад отменили.