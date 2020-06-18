Ветеранов ВОВ пригласили на парад Победы в Петербург, несмотря на ограничения
«Трибуна на [Дворцовой площади] рассчитана на 1 450 посадочных мест, будут приглашены 720 человек, из них 200 ветеранов войны. Рассадка на трибуне будет осуществлена в шахматном порядке», — цитирует его слова ТАСС.
Власти пообещали соблюсти на параде 24 июня все санитарные правила и требования из-за ситуации с коронавирусом. Всем гостям будут выдавать маски и перчатки.
Некоторые российские регионы отказались не только от гостей на мероприятиях 24 июня, но и от самого парада — из-за сложной эпидситуации. Об этом сообщал «Царьград».
Ранее Минобороны заявило, что в России нет цели провести мероприятия во что бы то ни стало — каждый регион принимает решение самостоятельно, в зависимости от статистики по коронавирусу.
Пока мероприятия намечены в 28 российских городах. В 14 регионах парад отменили.