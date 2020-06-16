Парады отменили в 14 городах. Но цели их провести в каждом регионе и не было — Минобороны
«Нет и не может быть цели провести в каждом регионе полномасштабные парады любой ценой. В некоторых из них пройдут, скорее, символические мероприятия», — рассказал ТАСС официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Пока мероприятия намечены в 28 российских городах. Уже известно, что парад точно не состоится в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске и Якутске.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал в выходной день, 24 июня остаться дома и посмотреть трансляцию парада по ТВ. Она, по его словам, станет красочной и зрелищной.
Парад Победы, который традиционно проводили 9 мая, перенесли из-за сложной эпидситуации на 24 июня.