Общество 02 февраля 2024, 12:46 Ветеранам-севастопольцам предоставят выплаты к годовщине Победы Собянин: 1,7 тысячи ветеранов-севастопольцев получат выплаты к годовщине Победы Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о предоставлении более чем 1,7 тысячи ветеранов-севастопольцев выплаты в шесть тысяч рублей. Соответствующий документ появился на официальном портале столичного правительства.

«По многолетней традиции инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, получают от правительства Москвы единовременную материальную помощь ко Дню Победы», — сообщили в пресс-службе.

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Кроме того, в мэрии пообещали, что аналогичные выплаты ожидают ветеранов войны и тружеников тыла, проживающих в Москве. Такое решение примут в ближайшие дни.

Ранее почти четыре миллиона москвичей получили льготы и субсидии на оплату ЖКХ.