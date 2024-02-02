02 февраля 2024, 12:46
Ветеранам-севастопольцам предоставят выплаты к годовщине Победы
Собянин: 1,7 тысячи ветеранов-севастопольцев получат выплаты к годовщине Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о предоставлении более чем 1,7 тысячи ветеранов-севастопольцев выплаты в шесть тысяч рублей. Соответствующий документ появился на официальном портале столичного правительства.
«По многолетней традиции инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, получают от правительства Москвы единовременную материальную помощь ко Дню Победы», — сообщили в пресс-службе.
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Кроме того, в мэрии пообещали, что аналогичные выплаты ожидают ветеранов войны и тружеников тыла, проживающих в Москве. Такое решение примут в ближайшие дни.
Ранее почти четыре миллиона москвичей получили льготы и субсидии на оплату ЖКХ.
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