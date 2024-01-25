Москва 25 января 2024, 12:26 Почти четыре миллиона москвичей получили льготы и субсидии на оплату ЖКХ Бирюков: льготы и субсидии на оплату ЖКХ получили около 4 млн жителей Москвы Freepik

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Жители Москвы могут оформить субсидии и льготы на оплату ЖКУ на mos.ru или в центрах госуслуг «Мои документы». Сейчас такую поддержку получают примерно четыре миллиона человек, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Большинство из них — пенсионеры и люди с инвалидностью, субсидии и льготы на оплату ЖКУ получают безработные, одинокие матери, многодетные семьи, студенты», — отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Он пояснил, что есть два варианта поддержки — льготы и субсидии. Первый представляет собой скидку на оплату услуг на долгое время, к примеру, до совершеннолетия младшего ребенка из многодетной семьи или пожизненно для ветеранов, инвалидов войны.

В общей сложности в столице 60 категорий льготников. Субсидия положена семьям, которые тратят на оплату ЖКУ свыше 10% от своих доходов. Такую выплату можно получить на полгода.

С 2021 получить субсидии стало проще. Необходимые для ее продления документы можно оформить через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Подробнее о предоставлении субсидий и льгот на оплату ЖКУ можно узнать на сайте Городского центра жилищных субсидий.

На сайте mos.ru также усовершенствовали форму для подачи онлайн-заявления на получение статуса предпенсионера. Теперь шаблон заявки содержит меньше пунктов, которые нужно обязательно заполнять.