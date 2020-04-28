Ветеранам подарят мобильные телефоны с бесплатной связью

Он пояснил, что в телефон занесут номера всех экстренных служб, лечащего врача, закрепленного за ветераном социального работника и волонтера.

«Наличие такого телефона позволит фронтовикам, не теряя секунды, связаться, сообщить о существующей проблеме и попросить о помощи», — заявил Хинштейн.

При этом он уточнил, что все телефоны подключат к тарифу с бесплатным пожизненным тарифом. Правда совершать звонки по ним можно только на территории России. Вместе с телефонами ветераны получат специальные сертификаты, с которым они могут прийти в любое отделение оператора чтобы получить SIM-карту.

Раздача телефонов уже началась в регионах, где эпидемиологическая обстановка не вызывает опасений. В остальных субъектах ветераны получат подарочные аппараты после снижения количества зараженных.

«Фронтовики находятся в группе наиболее высокого риска, любые излишние контакты с ними сегодня могут быть опасны», — пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что к 9 мая операторы связи подарят ветеранам кнопочные аппараты с большими экранами. Об этом участники рынка договорились с министерством коммуникаций и связи. Сам пакет услуг находился на стадии обсуждений, но в него точно включали бесплатные звонки в экстренные службы, а также закрепленным за ветеранами волонтерам.