Ветерана войны не пустили к Вечному огню в Алма-Ате. Властям пришлось извиняться

В Алма-Ате из-за коронавируса ветерана Великой Отечественной войны не пустили возложить цветы к Вечному огню. Властям пришлось извиняться и лично поздравлять 89-летнего мужчину.

В соцсетях появилось видео, на котором 89-летний ветеран Иван Абдулов пытался пройти в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате, где расположен Мемориал славы и Вечный огонь. Он был одет в военную форму с орденами, в руках мужчина держал букет гвоздик.

Как видно на кадрах, ветерана сопровождали женщины. Когда охранники парка не пустили их внутрь, они стали просить дать пройти хотя бы одному ветерану. Мужчина не выдержал препирательств, вручил гвоздики молодому человеку в гражданской одежде и ушел.

При этом у ветерана была медицинская маска, он также надел темные очки, чтобы обезопаситься от заражения.

«Приносим извинения, это связано с карантином по коронавирусу», — сказал заместитель руководителя управления общественного развития Алма-Аты Айдар Есенбеков, его цитирует РИА «Новости».

После происшествия к ветерану приехали власти города. Потом они вместе возложили цветы к Вечному огню.

В Казахстане, по последней информации, выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. Погиб 31 человек.