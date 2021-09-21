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    21 сентября 2021, 16:24

    Ветеран «Альфы» назвал профессора из Перми человеком со стальными нервами

    Оксана Лавнюженко

    Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, как необходимо себя вести при столкновении с преступниками. По его словам, следует молча выполнять все требования злоумышленника и сесть в укромное место, чтобы не попасть под огонь во время штурма. Интервью опубликовало РИА «Новости».

    Ветеран «Альфы» назвал профессора из Перми человеком со стальными нервами

    «Если помещение захвачено, то первое, что следует делать, — выполнять требования, выдвигаемые этими бандитами, потому что малейшее неповиновение будет вызывать агрессию с их стороны. Во-вторых, вы должны понимать, что в любом случае спецслужбы придут к вам на помощь, поэтому следует найти такое место, где вы могли бы укрыться от огня, который во время операции будет вестись с двух сторон, — лечь под окно, парту, укрыться любыми предметами, которые могут вас защитить», — сообщил Гончаров.

    Он также высказался по поводу ситуации с профессором Сыромятниковым, который не отреагировал на просьбы учащихся скрыться от стрелка в Пермском госуниверситете. По словам бывшего ветерана спецназа, преподаватель имеет стальные нервы. Однако его действия не давали гарантии, что он или его студенты не пострадают.

    То, что Сыромятников закрыл аудиторию и продолжал читать лекцию, чтобы успокоить студентов, говорит о нем положительно, но в то же время риск того, что преступник смог бы прорваться внутрь, оставался велик, подчеркнул эксперт.

    В момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников читал курс по истории русской литературы. Он отказался прервать лекцию, но при этом, по данным пресс-службы вуза, закрыл аудиторию изнутри.