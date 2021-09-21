Ветеран «Альфы» назвал профессора из Перми человеком со стальными нервами

Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал, как необходимо себя вести при столкновении с преступниками. По его словам, следует молча выполнять все требования злоумышленника и сесть в укромное место, чтобы не попасть под огонь во время штурма. Интервью опубликовало РИА «Новости».

«Если помещение захвачено, то первое, что следует делать, — выполнять требования, выдвигаемые этими бандитами, потому что малейшее неповиновение будет вызывать агрессию с их стороны. Во-вторых, вы должны понимать, что в любом случае спецслужбы придут к вам на помощь, поэтому следует найти такое место, где вы могли бы укрыться от огня, который во время операции будет вестись с двух сторон, — лечь под окно, парту, укрыться любыми предметами, которые могут вас защитить», — сообщил Гончаров.

Он также высказался по поводу ситуации с профессором Сыромятниковым, который не отреагировал на просьбы учащихся скрыться от стрелка в Пермском госуниверситете. По словам бывшего ветерана спецназа, преподаватель имеет стальные нервы. Однако его действия не давали гарантии, что он или его студенты не пострадают.

То, что Сыромятников закрыл аудиторию и продолжал читать лекцию, чтобы успокоить студентов, говорит о нем положительно, но в то же время риск того, что преступник смог бы прорваться внутрь, оставался велик, подчеркнул эксперт.

В момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников читал курс по истории русской литературы. Он отказался прервать лекцию, но при этом, по данным пресс-службы вуза, закрыл аудиторию изнутри.