«Куда уходите, зачем?» Профессор из Перми хотел продолжить лекцию вместо эвакуации
Профессор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Олег Сыромятников 20 сентября, пока стрелок убивал людей на территории вуза, проводил лекцию для других студентов. Даже после сообщений о происходящем он продолжил занятие. В распоряжении «360» оказалась аудиозапись с этой пары.
На фоне лекции слышны звуки сирены на улице. Сыромятников рассказывал о литературе Киевской Руси. Одна из девушек предложила выключить свет в аудитории, «как будто нас тут нет».
«По крайней мере выходить не надо. Все бегают, вообще непонятно, что творится. Вы, главное, не визжите. Мало ли, что там», — сказал женский голос.
Еще через 10 минут одна из студенток рассказала преподавателю о стрелке.
«Олег Иванович… извините… уже стрелок, уже службы едут. Мне сказали одноклассники баррикадироваться партами. Стреляют на первом этаже, сейчас на втором», — сказала девушка.
Судя по всему, сначала Сыромятников не поверил в случившееся.
«Нет, ну давайте серьезно. Это ведь учеба», — сказал он.
Однако до его сведения все-таки донесли, что это не шутки, что всех, кто идет в вуз, разворачивают обратно.
Потом слышно, что преподаватель разговаривает по телефону, а затем передает трубку девушке. Она говорит, что вся ее группа находится на пятом этаже, в 517-й аудитории, они закрыты изнутри. Студентка просит, чтобы им сообщили, когда можно выходить.
Затем Сыромятников связался с деканом. Тот сказал, оставаться всем в аудитории до приезда полиции.
«Продолжаем занятие. Слышали распоряжение декана?» — обратился преподаватель к учащимся и сделал замечание студентам, которые перешептывались. Он заметил, что шумом молодые люди только привлекают внимание.
«Вы меньше читайте сплетни и прочее», — добавил педагог и продолжил лекцию.
Где-то через пять минут раздался звук открывающейся двери, шум, а потом вопрос от человека из-за двери: «Есть кто?» Преподаватель в свою очередь поинтересовался, кто это. Ответа не последовало, после этого лектор продолжил вести занятие шепотом. Еще через некоторое время за студентами пришла полиция и преподаватели. Учащиеся спросили на всякий случай: «Вы точно свои? А то мы тут забаррикадировались». При этом Сыромятников был удивлен, что ученики начались собираться: «Куда уходите, зачем?» Ему объяснили, что проводится эвакуация.
Уже позже в университете заявили, что преподаватель поступил правильно, таким образом он не позволил людям паниковать.
Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Один из студентов пришел в вуз с оружием и открыл огонь по окружающим. Погибли шесть человек, более 20 пострадали. Самого стрелка ранили при задержании, он находится в больнице. Открыто уголовное дело об убийстве двух и более лиц.