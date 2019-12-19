Ветер снес дорожные знаки, деревья и остановки в Петербурге. Видео

«Для ликвидации последствий прохождения комплексы неблагоприятных явлений на территории Санкт-Петербурга подразделения привлекались 67 раз: 41 дерево, 16 случаев повреждения кровли, 10 — падение слабозакрепленных конструкций, в том числе рекламных стендов и строительных лесов. Повреждено пять машин», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе городского управления МЧС.

Ранее синоптики предупреждали, что ночью в Петербурге может быть ветер до 28 метров в секунду. Наиболее опасными с точки зрения погоды назывались районы на Невской губе, Лисьем носу, в Ломоносове и Кронштадте. Однако, судя по фотографиям в соцсетях, повреждения наблюдались по всему городу.

На машины упали не только деревья и рекламные конструкции, но и части остановок.

В некоторых местах деревья перекрывали дороги.

На этих фотографиях видно, как ветер разнес дорожные знаки, части обшивки, рекламные конструкции. Зато праздничная иллюминация, кажется, не пострадала.

По данным «Фонтанки», больше всего деревьев повалено в Купчине, Выборгском районе и на Петроградской стороне. Синоптики предупреждают, что ветер ослабнет только ко второй половине дня.