Дамбу в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения

Створы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга закрыли вечером 18 декабря из-за угрозы наводнения. Ночью в устье Невы ожидается подъем воды до критических значений.

В пресс-службе КЗС подтвердили ТАСС, что дамбу закрыли. Критическим значением ординара считается уровень в 160 сантиметров.

В соцсетях опубликовано видео закрытия дамбы. Ее начали закрывать в 16:45. Открыть должны в 08:30 19 декабря.

В то же время «Фонтанка» со ссылкой на сотрудников Комплекса защитных сооружений пишет, что такое решение приняли, несмотря на то, что сейчас вода далека от критических значений. В 16:05 на пункте «Горный» зафиксировали отметку 31 сантиметр.

На странице Комплекса защитных сооружений говорится, что ночью ожидается подъем воды до 200 сантиметров. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал, что в районе Финского залива в ночь на 19 декабря ветер может усилиться до 28 метров в секунду. Пиковые значения придутся на 03:00. Самый сильный ветер ждут на Невской губе, Лисьем носу, в Ломоносове и Кронштадте. К утру ветер утихнет до 15 метров в секунду.

Кроме того, в городе весь день идет сильный дождь.