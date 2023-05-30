Общество 30 мая 2023, 14:45 Весна в Москве стала аномально теплой — Вильфанд Синоптик Вильфанд назвал весну этого года аномально теплой для Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Март и апрель этого года в Москве были очень теплыми, а май стал самым холодным месяцем весны. Средняя температура воздуха составляла на 0,5 градуса ниже нормы, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В целом температура воздуха этой весной превысила многолетние значения на два — два с половиной градуса. Апрель выдался самым жарким и стоял наравне с июнем. Показатели немного подвел май со своими дождями и перепадами температур», — рассказал он.

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Несмотря на это, последний месяц весны остается самым сухим. За май в городе выпало не более 60% осадков от нормы. Но снег растаял быстро и достаточно напитал почву, поэтому земля все равно относительно влажная, подчеркнул эксперт.

Возможно прохладные и дождливые выходные нормализуют ситуацию, не исключил синоптик. Первые дни лета не будут жаркими в столице в этом году. В субботу, 3 июня, и в воскресенье, 4 июня, температура в среднем прогреется до +15 градусов. Местами в городе будут осадки и холодный северный ветер.

Жара придет в Москву только со следующей недели. Она будет сопровождаться грозами и дождями.