Экология 30 мая 2023, 13:52 Москвичей предупредили о прохладных и дождливых выходных Вильфанд: 3–4 июня в Москве будет прохладно, облачно и дождливо РИА «Новости»

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Начало летнего сезона в столице омрачится холодным фронтом. Об этом рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд агентству «Москва».

Жителям и гостям столицы не стоит рассчитывать на жаркую температуру в первые летние дни. Так как синоптики прогнозируют похолодание и осадки в начале следующего месяца. По словам метеоролога, 1 июня в Москве установится комфортная и солнечная погода. В дневное время суток температура воздуха будет варьироваться от +21 до +23 градусов.

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«В пятницу утро будет еще теплое, но затем начинается изменение циркуляции, воздушные массы будут перемещаться с севера, поэтому во второй половине дня прогнозируются небольшой дождь и +18…+20 градусов. И в дальнейшем холодный фронт будет проходить Москву — это приведет к тому, что первые летние выходные будут прохладными», — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что температура ожидается на четыре-пять градусов ниже нормы. Ночью столбики термометров покажут +4…+8 градусов, обойдется без заморозков. В субботу днем воздух прогреется всего до +11…+16 градусов и пойдут дожди. В воскресенье потеплеет до +17 градусов, но также прогнозируются кратковременные дожди.

Ранее метеоролог Позднякова назвала 1 июня самым жарким днем за первую неделю лета в Москве.