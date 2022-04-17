Верующие отмечают Вербное воскресенье

Православные христиане в воскресенье 17 апреля отмечают Вербное воскресенье. Это одно из самых значимых и почитаемых событий в религии.

Каждый год дата Вербного воскресенья меняется, но отмечается за семь дней до Пасхи, а по канону она приходится на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В 2022 году Вербное воскресение выпало на 17 апреля.

Согласно Библии, вход Господень в Иерусалим стал, по сути, первым публичным появлением Иисуса Христа, его встречали пальмовыми ветвями, словно царя. На Руси его символом верба, которая первой расцветает после зимнего периода.

Также по канону праздник Вербного воскресенья является трагичным. Счастливая толпа в Йерусалиме, с радостью встречавшая Христа, спустя всего семь дней потребовала его казни. Господь своей смертью искупил все грехи человечества, после чего воскрес на Пасху, которая в этом году празднуется 24 апреля.

Существует примета, что если на Вербное воскресенье распустились почки на деревьях, то год будет урожайным. Если нет, следовательно, неурожайным.