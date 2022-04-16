Главный христианский праздник. Как будут праздновать Пасху в 2022 году

В этом году Пасха выпадает на 24 апреля. Православные по всей России будут праздновать главный христианский праздник, установленный в память о воскрешении Иисуса Христа. Торжество сопряжено традициями и тысячелетней историей.

В воскресенье, 24 апреля православные христиане в России отмечают Пасху. Для многих это один из главнейших и светлых праздников, который установлен в память о воскрешении Иисуса Христа и победы жизни над смертью.

В этом году она пройдет без массовых ограничений, однако в некоторых регионах, где сохраняется масочный режим, останутся правила при посещении православных богослужений. В этот день пригородные поезда Подмосковья будут делать дополнительные остановки. Электрички остановятся на станциях, рядом с которыми расположены храмы и мемориальные места, писало РИА «Новости».

Зачастую верующие на Пасху поминают усопших. В Подмосковье подготовились к посещению и привели в порядок 1644 кладбищ, где более двух миллионов захоронений. По словам главы Главного управления региональной безопасности Романа Каратаева, каждый год около 1,5 миллиона человек посещают эти места, чтобы отдать дань почившим.

Традиции празднования Пасхи

Пасхе предшествует Великий пост, который делится на седьмицы. В этом году он начался 7 марта. Все это время до праздника верующие не едят мясо и не пьют молоко. Верующие читают молитвы и вспоминают святых.

Пасхе предшествует седьмая неделя Великого поста, которая называется страстной. Ей предшествует вербное воскресенье. В этот день православные соблюдают строгий пост — им можно есть растительную пищу без масла, написал ТАСС.

Особое значение на страстной неделе имеют три последних дня перед Пасхой. В четверг, названный Чистым, все верующие причащаются в церкви. В этот день принято наводить уборку в доме, начинать печь пасхальные куличи и красить яйца.

Следующая пятница называется Страстной. Христиане вспоминают о распятии и мученической смерти Иисуса Христа. В этот день вечером совершается служба с выносом полотна с изображением Христа.

В последний день перед воскресением, в Страстную субботу проходит вечерняя служба в храмах, после которой освящаются яйца и куличи. В этот же день спускается благодатный огонь в Иерусалиме.

В воскресенье православные поздравляют друг друга и приветствуют словами «Христос воскрес!», им отвечают: «Воистину Воскрес!». Верующие три раза целуют друг друга в щеку.

В каждой семье стол украшен раскрашенными пасхальными яйцами. По традиции, они должны быть красными — именно этот цвет приобрело яйцо, которое Мария Магдалина подарила римскому императору Тиберию.

Пасхальный стол так же уставлен куличами и пасхой — это еще два символа праздника. С наступлением Пасхи заканчивается Великий пост, поэтому верующие могут есть блюда из мяса и молока.

История праздника

Пасха — является переходящим праздником, дата которого меняется из года в год в зависимости от лунно-солнечного календаря. Он основан на событиях, описанных евангелистами в Новом Завете, написал журнал «Фома».

В Страстную пятницу Иисуса Христа распяли на кресте, а его ученики похоронили его в пещере рядом с Голгофой. В ночь с субботы на воскресенье Мария Магдалина и другие женщины пришли, чтобы омыть и умастить благовониями тело Христа. Но они обнаружили, что камень, закрывавший пещеру, отвален, а гроб пуст. Тогда же ангелы возвестили их и воскрешении Христа.

В первые века христианства Пасху праздновали каждую неделю, а во II веке праздник стал ежегодным. Единой празднование для всех христиан установили на Вселенском соборе. Пасху стали отмечать сразу после иудейской Пасхи и всегда в воскресенье.