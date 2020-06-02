Верующие из православного прихода в Башкирии заразились коронавирусом

У двух человек из православной общины сельского храма в Башкирии подтвердился СОVID-19. При этом еще у четырех диагностировали внебольничную пневмонию.

Речь идет о людях, живущих в православном приходе Михайло-Архангельского храма в селе Ишпарсово. Об этом «Интерфаксу» рассказал сотрудник республиканского Роспотребнадзора.

Теперь региональное управление начало эпидемиологическое расследование, а православный приход ввел ограничительный меры. Двух больных госпитализировали в Стерлитамакскую городскую больницу № 2. Врачи осматривают пациентов, в помещениях проводят дезинфекцию.

По состоянию на утро 2 июня в Республике Башкортостан выявили более 3330 случаев коронавируса. При этом 1132 больных выздоровели, 18 скончались.Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф.

Всего в России более 400 тысяч инфицированных. За все время эпидемии жертвами коронавирусной инфекции стали 4855 человек, при этом свыше 175 тысяч вылечились.

В тех регионах, где ситуация позволяет, начали снимать ограничительные меры. Например, в Подмосковье с 3 июня планируют открыть парикмахерские, спа-салоны, химчистки. О послаблениях объявила и РПЦ. Верующие теперь могут участвовать в богослужениях на улице. Также разрешили посещать храмы, когда там немного народу.