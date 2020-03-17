Вертолет в Коми обстреляли картечью. Фото

Вертолет, который доставлял топливо в Архангельскую область, неизвестные обстреляли из картечи. Воздушное судно было вынуждено приземлиться. Экипаж не пострадал.

По факту обстрела вертолета возбуждено два уголовных дела, сообщает Северо-Западное управление СК России.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Покушение на убийство из хулиганских побуждений и «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», — сообщили в ведомстве.

По факту происшествия устанавливаются обстоятельства и причины, способствовавшие этому.

В СК отметили, что дело находится на контроле и. о. руководителя Северо-Западного следственного управления.

Ранее военный вертолет случайно выстрелил из авиапушки в Чите. Пострадавших в результате происшествия нет. Военные разбираются в произошедшем.