Военный вертолет случайно выстрелил в Чите

Военный вертолет случайно выстрелил из авиапушки в Чите. Пострадавших в результате происшествия нет. Военные разбираются в произошедшем.

«14 марта 2020 года на аэродроме Черемушки города Чита при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома», — рассказали военные летчики. Сообшение Минобороны привел сайт RT.

Сейчас военные проверяют произошедшее. Командование воинской части обсуждает с местными властями, как можно компенсировать ущерб.

Минобороны ранее заявило, что представит на Параде Победы в 2020 году новое вооружение. Это тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка». Боевые машины проедут по Красной площади. «Тосочка» уже проявила себя в Сирии, где уничтожала подземные укрытия неприятеля. ТОС-2 способны проводить разминирования и создавать проходы в минных полях. Система вооружения оснащена искусственным интеллектом и автоматизированной системой управления.