Вертолет в Чите сел на реку из-за ошибки в навигации

В Чите вертолет приземлился на реку из-за ошибки в навигации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

«Со слов пилота, вертолет сел по точке навигации GPS, которая была введена некорректно. Все целы, самолет находится в исправном состоянии, но взлететь не может, так как находится на воде. Сейчас решается вопрос о его транспортировке в место, откуда он сможет подняться в воздух», — сказали в пресс-службе.

В социальных сетях ранее появилась информация о падении в реку вертолета Robinson в районе школы № 17 в Чите. Очевидцы говорили, что вертолет почти полностью ушел под воду. Сколько на борту было человек в пресс-службе не уточнили.

В начале сентября американский военный вертолет потерпел крушение недалеко от побережья штата Калифорния. Известно, что вертолет MH-60S совершал штатный вылет с борта атомного авианосца Abraham Lincoln. В результате он упал в море примерно в 110 километрах от Сан-Диего. Причину произошедшего власти не сообщили.