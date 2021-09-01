Военный вертолет рухнул в море у побережья Калифорнии

Американский военный вертолет потерпел крушение недалеко от побережья штата Калифорния. Об этом сказано в заявлении, которое появилось на сайте третьего флота ВМС США.

Вертолет MH-60S совершал штатный вылет с борта атомного авианосца Abraham Lincoln. Он упал в море примерно в 110 километрах от Сан-Диего. Причина произошедшего не сообщаются. ВМС США вместе со службой Береговой охраны США ведут поисково-спасательную операцию. MH-60S — модификация вертолета SH-60 Seahawk, который был разработан для американских ВМС. Всего на вооружении США находятся свыше 500 вертолетов этого типа.