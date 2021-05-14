Вернувшимся из отпуска россиянам предложили компенсировать расходы на ПЦР-тесты

В России хотят компенсировать вернувшимся из зарубежного отдыха жителям страны расходы на два ПЦР-теста. Средства на исследования можно направить из бюджета.

С инициативой выступил Союз потребителей. Руководитель организации Петр Шелищ рассказал о предложении в письме главе правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

Россияне, которые вернулись домой из-за границы после 1 мая, обязаны сдать два анализа на COVID-19 методом ПЦР. Сделать их необходимо в течение пяти дней после въезда на территорию РФ. Результат следует загрузить на портал госуслуг. С августа 2020 года тест был нужен один.

ПЦР-тесты проводят в рамках программы ОМС по назначению врача. На практике, заметили в Союзе потребителей, иногда жители регионов попросту не успевают уложиться в установленные сроки и пройти исследование бесплатно. Люди вынуждены дважды обращаться за услугами частных компаний. В среднем один анализ стоит около трех тысяч рублей. Если его нужно сдать семье с двумя детьми, то придется потратить 24 тысячи рублей.

В Союзе потребителей обратили внимание правительства на финансовые затраты россиян и попросили рассмотреть возможность проводить тесты за счет бюджетных денег. У проблемы, полагают эксперты, есть два пути решения: предоставление Минздравом бесплатных лабораторий и установление стандартной стоимости анализа, в пределах которой можно было бы получить компенсацию.