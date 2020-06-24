Путин заявил, что его окружение верит в Россию

Директор музея-усадьбы имени Сергея Рахманинова Александр Ермаков предложил, чтобы ему отправили «на перевоспитание» сомневающихся в силе России людей.

«Кто сказал: надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», — ответил Путин, поднимая бокал с шампанским за награжденных.

На сегодняшнем вручении госпремий президент понадеялся, жизнь восстановится, «войдет в нормальное русло и будет проще, спокойнее работать».