Путин заявил, что его окружение верит в Россию
Президент Владимир Путин заявил, что среди его окружения нет людей, которые не верили бы в Россию. Это произошло во время торжественного банкета в Кремле, после вручения государственных премий Российской Федерации, сообщило РИА «Новости».
Директор музея-усадьбы имени Сергея Рахманинова Александр Ермаков предложил, чтобы ему отправили «на перевоспитание» сомневающихся в силе России людей.
«Кто сказал: надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», — ответил Путин, поднимая бокал с шампанским за награжденных.
На сегодняшнем вручении госпремий президент понадеялся, жизнь восстановится, «войдет в нормальное русло и будет проще, спокойнее работать».