Путин поднял тост за возвращение жизни в нормальное русло. Видео

Торжественный банкет начался в Кремле после вручения государственных премий Российской Федерации. Президент Владимир Путин тостом решил поздравить лауреатов и пожелал, чтобы жизнь наконец вернулась в нормальное русло. Видео из Кремля опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Надеюсь, что жизнь сейчас восстановится, войдет в нормальное русло и будет проще, спокойнее работать. Но тем не менее, я уже публично сказал об этом, нужно быть пока аккуратными. Доктора знают, о чем я говорю. Надеюсь, вы меня поддержите», — заявил Владимир Путин.

Торжественная церемония вручения государственных премий России прошла сегодня в Кремле. Лауреатами стали представители науки, литературы, технологий, искусства, гуманитарной деятельности.

Как сообщается на сайте Кремля, награду получил Андрей Головнев за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики. За разработку лекарств на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний президент Владимир Путин наградил Дмитрия Морозова, Андрея Улитина и Татьяну Черновскую.

Михаил Предтеченский, Дмитрий Маркович и Владимир Меледин получили награду из рук российского лидера за создание одностенных углеродных нанотрубок.

Премии в области литературы и искусства присудили Александру Ермакову за создание музея-усадьбы Рахманинова «Ивановка», Валентину Курбатову за вклад в русскую литературу, Галине Медведевой за сохранение, изучение и развитие традиционной вербальной культуры русских старожилов Байкальской Сибири.

За гуманитарную деятельность президент наградил главного врача Городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерия Вечорко, композитора Давида Тухманова и актера и учредителя благотворительного фонда Константина Хабенского.