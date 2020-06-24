Путин поднял тост за возвращение жизни в нормальное русло. Видео
«Надеюсь, что жизнь сейчас восстановится, войдет в нормальное русло и будет проще, спокойнее работать. Но тем не менее, я уже публично сказал об этом, нужно быть пока аккуратными. Доктора знают, о чем я говорю. Надеюсь, вы меня поддержите», — заявил Владимир Путин.
Торжественная церемония вручения государственных премий России прошла сегодня в Кремле. Лауреатами стали представители науки, литературы, технологий, искусства, гуманитарной деятельности.
Как сообщается на сайте Кремля, награду получил Андрей Головнев за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики. За разработку лекарств на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний президент Владимир Путин наградил Дмитрия Морозова, Андрея Улитина и Татьяну Черновскую.
Михаил Предтеченский, Дмитрий Маркович и Владимир Меледин получили награду из рук российского лидера за создание одностенных углеродных нанотрубок.
Премии в области литературы и искусства присудили Александру Ермакову за создание музея-усадьбы Рахманинова «Ивановка», Валентину Курбатову за вклад в русскую литературу, Галине Медведевой за сохранение, изучение и развитие традиционной вербальной культуры русских старожилов Байкальской Сибири.
За гуманитарную деятельность президент наградил главного врача Городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерия Вечорко, композитора Давида Тухманова и актера и учредителя благотворительного фонда Константина Хабенского.