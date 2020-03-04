Верховный муфтий России решил устроить карантин в мечетях из-за коронавируса

Таджуддин назвал карантин «оправданным» и предложил установить его в городах и селах.

«Если будет карантин, оттуда выезжать и туда приезжать нельзя. Имеют право. У нас в мечетях в сельской местности по 5-6 человек. Смысла нет [закрывать мечети на карантин — прим. ГМ], а в крупных городах можно сделать, да. Это решает исполнительный орган каждой мечети. Принять решение и объявить об этом», — добавил он.

Ранее эксперты ВОЗ предупредили, что православная традиция целовать иконы может стать опасной из-за коронавируса.