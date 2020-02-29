Эксперты ВОЗ подтвердили опасность заражения коронавирусом через иконы

Поскольку коронавирус передается воздушно-капельным путем и способен выживать без носителя на различных поверхностях, православная традиция целовать иконы может представлять угрозу для верующих.

Об этом РИА «Новости» рассказали специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.

Официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич напомнил, что переносчиком заболевания являются люди с выраженными симптомами заболевания, но поверхности также могут быть заражены вирусом. На запрос агентства в преддверии Великого поста, который начнется 2 марта, он подтвердил, что коронавирусы могут сохраняться на различных поверхностях несколько дней.

В институте Lazzaro Spallanzani сравнили целование иконы с поцелуем двух людей, один из которых заражен инфекцией. Эксперты уточнили, что заражение возможно при прямом контакте, прикосновениях ко рту, глазам и носу.

Как заявил научный координатор института Сальваторе Куриале, католические церкви Италии в связи с эпидемией изменили порядок проведения мессы. Священники больше не кладут причастие в рот верующих, а дают его в руки. В некоторых итальянских храмах также убрали чащи со святой водой, стоявшие у входа.

«Пока идет научное обсуждение, сколько вирус может прожить на, скажем так, зараженной поверхности. Некоторые говорят, что до девяти часов, другие — меньше. Но ясно, что если зараженный вирусом целует некий объект, то есть, икону, то для следующего человека это будет, как если бы они поцеловались», — сообщил Куриале.

В РПЦ назвали проведенный Китайской автономной православной церковью молебен против коронавируса очень «правильной инициативой», которая стала ответом нуждающимся в духовной поддержке людям.