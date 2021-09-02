«Вектор» перейдет на производство «ЭпиВакКороны-Н»

Центр «Вектор» собирается перейти на производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» после «ЭпиВакКороны». Как объяснила заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих, новую вакцину легче производить. Для потребителя эти препараты ничем не отличаются.

«ЭпиВакКорону-Н» и делали для того, чтобы перейти на нее после «ЭпиВакКороны». Это практически одно и то же», — рассказала РИА «Новости» Непомнящих в кулуарах ВЭФ.

У этих вакцин различается только технология производства. По словам замруководителя центра «Вектор», «ЭпиВакКорону-Н» легче производить, она легче масштабируется.

«Но для потребителя она ничем не отличается», — подчеркнула Непомнящих.

И «ЭпиВакКорона», и «ЭпиВакКорона-Н» состоят из белка и трех пептидов. Разница заключается именно в пептидах. В «ЭпиВакКороне» они синтезированы отдельно, а в «ЭпиВакКороне-Н» два пептида объединены.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало еще одну вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н» — в конце августа. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована осенью 2020 года.