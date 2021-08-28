Различия между «ЭпиВакКороной» и «ЭпиВакКороной-Н» назвали в «Векторе»

Заместитель генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Татьяна Непомнящих объяснила, чем различаются вакцины «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Там одно и то же действующее вещество, которое по-разному синтезируется.

По данным RT, для обычных людей, которые планируют поставить прививку, различия незаметны. Непомнящих объяснила, что оба препарата состоят из белка и трех пептидов. Разница заключается именно в пептидах. В «ЭпиВакКороне» они синтезированы отдельно, а в «ЭпиВакКороне-Н» два пептида объединены.

Она сравнила вакцину с початком кукурузы: белок покрыт пептидами, как трехцветными зернышками.

«В „ЭпиВакКороне-Н“ эти зернышки, два из них, объединены в один. То есть такой же початок, одни зернышки как были, а другие два побольше и из двух частей», — объяснила Непомнящих.

По ее словам, разница заключается в том, что второй вариант проще производить для массового использования. Действие препаратов различий при этом не имеет.