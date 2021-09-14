«Вектор»: около 1 миллиона россиян полностью вакцинировались «ЭпиВакКороной»

Около одного миллиона жителей России прошли полный курс вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Как сообщили в ГНЦ «Вектор», препарат безопасен в применении и легко переносится.

«В настоящее время в России около миллиона граждан прошли полный курс вакцинации данным препаратом», — сказано в сообщении организации, которое процитировало РИА «Новости».

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в январе 2021 года, она проводится во всех регионах страны и является бесплатной.

Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса — «Спутник V». Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Позже в России зарегистрировали и другие вакцины: «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» от центра «Вектор, «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН и «Спутник Лайт» от НИЦЭМ имени Гамалеи.

Как сообщила на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова, первую дозу вакцины получили 39,8 миллиона человек, полностью привились 46,5 миллиона российских граждан.