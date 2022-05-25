Ведущий инфекционист Роспотребнадзора счел невозможной эпидемию оспы обезьян в России

В России невозможна эпидемия оспы обезьян в силу двух причин, заявил советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Он обратил внимание на очень качественную тест-систему и прослойку привитых жителей, написал ТАСС.

«Все-таки эпидемия у нас такая невозможна. Почему она у нас невозможна? Потому что у нас сохранилась какая-то категория пожилых привитых, они все-таки есть», — пояснил он в эфире телеканалу «Россия 24».

Если речь идет о возможности завозных случаев, то здесь нужно говорить о хорошей тест-системе, которая есть в стране, отметил он.

«У нас институт „Вектор“ ее разработал, готовится. Она одновременно может определить и черную оспу, и оспу обезьян», — подчеркнул ученый.

Ранее случаи оспы обезьян вывили в ряде стран Западной Европы и других частях мира. В Германии и Бельгии власти уже приняли решение сажать на 21-дневный карантин заразившихся. Также изоляцию рекомендуют соблюдать тем, кто контактировал с заболевшими.