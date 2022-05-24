Изоляция на 21 день. Германия и Бельгия ввели карантин для заразившихся оспой обезяьн

В Германии приняли решение сажать на 21-дневный карантин тех, кто заразился оспой обезьян. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Карл Лаутербах.

По словам главы Минздрава ФРГ, рекомендации о введении карантина дали специалисты Института Роберта Коха, написало РИА «Новости».

Лаутербах подчеркнул, что изолироваться строго рекомендуют и тем, кто контактировал с заразившимися этой болезнью.

Карантин для пациентов с оспой обезьян ввели и власти Бельгии. В стране было зафиксировано уже четыре случая заражения. Изоляцию рекомендуют соблюдать в течение трех недель.

В Западной Европе и других частях мира вирус оспы обезьян начал распространяться в апреле и мае. Его уже выявили, в частности, в ФРГ, Германии, Италии, Испании, Португалии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Великобритании, США, Канаде, Австралии и Швеции.