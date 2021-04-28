Ведущая Первого канала дала совет родителям детей с аутизомом

Родителям детей с непростыми диагнозами посоветовали идти на опережение, чтобы помочь ребенку. При этом стоит продолжать жить и не думать о том, как было «до».

Ведущая Первого канала Светлана Зейналова поделилась своим опытом в интервью журналисту Василию Конову на YouTube. Она рассказала о дочери с аутизмом и о том, как вести себя родителям, детям которых поставили такой же диагноз.

«Любой диагноз делит жизнь на до и после, всегда. Может, первые годы я и вспоминала, как там до, но потом уже перестала об этом думать», — заметила ведущая.

Зейналова подчеркнула, что «жизнь идет вперед, и такая, какая она есть». Сначала диагноз ребенка ее действительно испугал. Реагировать на подобные ситуации ведущая рекомендовала оперативно.

«Мы наверстывали вместо того, чтобы сделать все вовремя. Всегда, при любой болезни, да и в любом деле — чем раньше, тем лучше», — сказала она.

Ведущая столкнулась с негативным отношением к дочери из-за аутизма, иногда ее вместе с ребенком не хотели видеть в гостях. Но за последние 10 лет положение дел изменилось.

«Те, кому [мы] были не нужны, отпали. У меня прекрасные друзья, дети из наших семей принимают друг друга», — пояснила Зейналова, поблагодарив судьбу за прекрасных людей.

Светлане Зейналовой 43 года. Она снималась в кино, вела программы на радио, работала на разных телеканалах. С 2011 года ведет передачу «Доброе утро» на Первом канале.