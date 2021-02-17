Картина с первого взгляда. Художник с аутизмом научился воссоздавать городские виды после одной поездки на вертолете

Аутизм подарил британскому художнику Стивену Уилтшеру фотографическую память. Ему достаточного одного полета над городом, чтобы потом с детальной точностью воссоздать панораму на бумаге.

Уилтшер появился на свет в 1974 году и из-за аутизма не разговаривал до пяти лет. Его первым словом было «бумага». Учителя в школе Западного Лондона, куда отдали мальчика, сразу увидели его тягу к рисованию и решили развивать навыки ребенка.

Уже в 12 лет он по памяти воспроизвел карандашом лондонский вокзал станцию Сент-Панкрас, хотя был там всего один раз. Подростка показали по телевизору, и его родителей засыпали звонками и письмами с просьбами купить его работы. Мальчик стал знаменитостью.

Со временем он натренировал память так, что стал рисовать городские виды во всех подробностях. На фото ниже — вид Монреаля, который художник запомнил буквального с одного взгляда. Он запечатлел не только расположение зданий, но и их этажность.

Стивен — активный пользователь соцсетей. На своей странице в Instagram он предлагает подписчикам угадать, какой город изображен на его картине.

Здесь он изобразил вид на Пятую авеню — одну из самых известных улиц Нью-Йорка. В посте он отметил, что на улице идет дождь, а дело было еще до пандемии коронавируса.

Иногда Уилтшер рисует картины в присутствии зрителей. На этом видео — таймлапс его работы над панорамой Брисбена по памяти. На кадрах видно, что художник никуда не подглядывает. Он полностью сосредоточен на своих воспоминаниях.

Британец особенно любит рисовать виды Нью-Йорка. Чтобы как следует разглядеть город, он поднимается на крыши и смотровые площадки небоскребов. На этом видео Уилтшер переносит на бумагу вид с Эмпайр-стейт-билдинг, где он побывал в декабре 2020 года.

Медики диагностировали Уилтшеру синдром саванта. На фоне аутизма в мозгу художника есть участок, который отвечает за его гениальность. Люди с таким синдромом могут воспроизводить наизусть большой текст после одного прочтения или проводить в уме математические действия со сложными числами.