Ведущая Первого канала отозвала иск к Кокорину и Мамаеву

Производство по иску к футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину из-за разбитого автомобиля прекратили. Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова отказалась от претензий.

Решение принял Савеловский суд Москвы. Ушакова требовала от участников потасовки 321 тысячу рублей. Адвокаты Кокорина заметили, что спортсмен не разбивал машину телеведущей. Всю сумму выплатил Мамаев. На первом заседании представитель Ушаковой от предъявленных требований отказался, согласившись с этим фактом.

«Производство по делу в связи с отказом от иска прекратить», — вынесла вердикт судья Анастасия Миронова.

Александр Кокорин и Павел Мамаев осенью 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Они избили водителя ведущей Виталия Соловчука и устроили в кафе драку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком. В потасовке пострадал и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, который пытался утихомирить молодых людей.

Обоих футболистов и старшего брата Кокорина отправили в колонию, откуда они вышли в сентябре 2019 года. В начале ноября на свободу отпустили еще одного участника драк — Александра Протасовицкого.

Мосгорсуд изменил меру наказания Мамаеву, Кокорину-младшему и Протасовицкому, назначив вместо реального лишения свободы исправительные работы сроком на год. Приговор Кокорину оставили прежним.